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18:00, 26 января 2024Россия

Матвиенко обратила внимание на одну деталь в одежде Путина

Матвиенко пообещала подарить прилетевшему в Петербург Путину перчатки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала подарить президенту России Владимиру Путину перчатки. Внимание на незащищенные руки главы государства она обратила во время посещения Путиным Санкт-Петербурга. Видеозапись опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

Прилетевший в Петербург Путин дал старт строительству нового атомного ледокола, который получил имя «Ленинград». Присутствовавшая на церемонии Матвиенко заметила, что Путин стоит без перчаток.

«Владимир Владимирович, я вам перчатки подарю!» — сказала глава Совфеда. Она заявила, что президента надо беречь. «Его здоровье — это здоровье нашей страны», — добавила она.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о необходимости выпороть тех, кто позволил главе государства выступать в Северодвинске без шапки на морозе. Он подчеркнул, что «здоровый главнокомандующий в условиях войны — это здоровье нации».

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      Алан Босиков
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