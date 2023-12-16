«Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки

Зюганов призвал выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз в Северодвинске

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что необходимо выпороть тех, кто позволил президенту России Владимиру Путину выступать в Северодвинске без шапки на морозе.

Во время встречи лидеров фракций Госдумы Путин упомянул о своей поездке в Северодвинск. В свою очередь, Зюганов проявил заботу о здоровье российского лидера и обратил его внимание на то, что на нем отсутствовал головной убор во время выступления во время рабочей поездки.

Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто [минус] 15 градусов Геннадий Зюганов лидер партии КПРФ

При этом Зюганов пояснил свое возмущение тем, что «здоровый главнокомандующий в условиях войны — это здоровье нации».

Путин в ответ заявил, что принимает данное замечание на свой счет. «Выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — пошутил президент.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах

В Северодвинске Путин принимал участие в церемонии поднятия флагов на атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». В ходе мероприятия российский лидер произнес речь на открытой площадке. Несмотря на то что на улице шел снег и было холодно, президент, в отличие от большинства спутников, был без головного убора.

В ходе выступления президент рассказал, что в скором времени подводные ракетоносцы начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте и охранять дальневосточные рубежи Отечества, а также пожелал военным морякам успешной службы.

Фото: Кирилл Иодас / РИА Новости

Песков ранее объяснял появление президента на морозе без шапки

Российского президента ранее уже замечали без головного убора в холодное время года. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял в 2021 году это тем, что Путин обладает крепким здоровьем и потому предпочитает не носить головной убор во время официальных церемоний.

При этом годом ранее сам президент сделал замечание чиновникам, которые стояли на 20-градусном морозе без шапок, а именно вице-премьеру Виктории Абрамченко, губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергюй Меняйло и мэру города Усолье-Сибирское Максиму Торопкину. «Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы... Заболеете еще, не хватало», — сказал он.

Несмотря на то что Путин предпочитает участвовать в церемониях без головного убора, в январе 2020 года он впервые за многие годы надел пилотку. Так, на борт крейсера «Маршал Устинов» он поднимался без головного убора, а на самом корабле глава государства надел черную пилотку ВМФ и накинул на голову капюшон.