«Это здоровье нации» Зюганов предложил выпороть тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что необходимо выпороть тех, кто позволил президенту России Владимиру Путину выступать в Северодвинске без шапки на морозе.
Во время встречи лидеров фракций Госдумы Путин упомянул о своей поездке в Северодвинск. В свою очередь, Зюганов проявил заботу о здоровье российского лидера и обратил его внимание на то, что на нем отсутствовал головной убор во время выступления во время рабочей поездки.
Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто [минус] 15 градусов
При этом Зюганов пояснил свое возмущение тем, что «здоровый главнокомандующий в условиях войны — это здоровье нации».
Путин в ответ заявил, что принимает данное замечание на свой счет. «Выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», — пошутил президент.
Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах
В Северодвинске Путин принимал участие в церемонии поднятия флагов на атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». В ходе мероприятия российский лидер произнес речь на открытой площадке. Несмотря на то что на улице шел снег и было холодно, президент, в отличие от большинства спутников, был без головного убора.
В ходе выступления президент рассказал, что в скором времени подводные ракетоносцы начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте и охранять дальневосточные рубежи Отечества, а также пожелал военным морякам успешной службы.
Песков ранее объяснял появление президента на морозе без шапки
Российского президента ранее уже замечали без головного убора в холодное время года. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснял в 2021 году это тем, что Путин обладает крепким здоровьем и потому предпочитает не носить головной убор во время официальных церемоний.
При этом годом ранее сам президент сделал замечание чиновникам, которые стояли на 20-градусном морозе без шапок, а именно вице-премьеру Виктории Абрамченко, губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, полпреду президента в Сибирском федеральном округе Сергюй Меняйло и мэру города Усолье-Сибирское Максиму Торопкину. «Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут. Серьезно, оденьтесь. Ну что вы... Заболеете еще, не хватало», — сказал он.
Несмотря на то что Путин предпочитает участвовать в церемониях без головного убора, в январе 2020 года он впервые за многие годы надел пилотку. Так, на борт крейсера «Маршал Устинов» он поднимался без головного убора, а на самом корабле глава государства надел черную пилотку ВМФ и накинул на голову капюшон.