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02:16, 23 февраля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о сложности обороны Киева

Офицер Кротевич: ВСУ не смогут без ротации военных оборонять Киев и Харьков

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ротация военных на передовой необходима для обороны украинских городов, заявил майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что под угрозой могут оказаться, в частности, Харьков и Киев. «Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у нас точно не будет войск, чтобы оборонять Харьков, Киев и так далее», — указал офицер.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) призывают власти страны провести новую мобилизацию как можно скорее. Отмечалось, что некоторые бригады заполнены лишь наполовину. Помимо военных, также требуется обученный персонал — инженеры, механики и топографы.

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      Марина Совина
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