Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:31, 16 февраля 2024Бывший СССР

Украинские военные призвали провести новую мобилизацию

Украинские военные призвали власти Украины провести новую мобилизацию

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации и призывают власти провести новую мобилизацию как можно скорее, пишет испанское издание El Mundo.

По словам сержанта 54-й украинской бригады, давшего интервью изданию, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) всегда был дефицит боеприпасов, однако сейчас основной проблемой является нехватка людей — некоторые бригады заполнены только на 50 процентов.

«Нужно провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдем в окопах», — заявил военный. Так же он отметил, что ощущается острая нехватка обученного персонала — инженеров, механиков и топографов.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о том, что вооруженные силы России срывают попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию на купянском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ в тяжелом положении под Авдеевкой. Украинская армия готовится к отступлению

      Крымский мост вновь открыли спустя 25 минут

      Путин прибыл в Челябинск

      Появилось видео с напугавшим жителей Ростова-на-Дону звуком взрыва

      Российских депутатов законодательно обязали быть реалистами

      Врач раскрыла россиянам главные ошибки при лечении прыщей

      В ДНР оценили способность ВСУ сопротивляться

      Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совбезе ООН

      Домашняя собака напала на школьников в российском городе

      Компаниям из Эквадора вернули право поставлять в Россию бананы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше