Украинские военные призвали власти Украины провести новую мобилизацию

Украинские военные заявляют, что сойдут с ума в окопах без ротации и призывают власти провести новую мобилизацию как можно скорее, пишет испанское издание El Mundo.

По словам сержанта 54-й украинской бригады, давшего интервью изданию, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) всегда был дефицит боеприпасов, однако сейчас основной проблемой является нехватка людей — некоторые бригады заполнены только на 50 процентов.

«Нужно провести новую мобилизацию, чтобы как можно скорее укомплектовать части, потому что, если не будет ротации, мы с ума сойдем в окопах», — заявил военный. Так же он отметил, что ощущается острая нехватка обученного персонала — инженеров, механиков и топографов.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о том, что вооруженные силы России срывают попытки Вооруженных сил Украины провести ротацию на купянском направлении.