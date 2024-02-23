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15:20, 23 февраля 2024Экономика

Назван способ решения проблемы денежных переводов в Турцию

Экономист предложил решать проблему с банковскими платежами применением бартера

фото: Dado Ruvic / Reuters

Решением проблемы банковских переводов между Россией и Турцией может стать введение безвалютной бартерной системы. Такое мнение в разговоре с ТАСС озвучил турецкий экономист Эсфендер Коркмаз.

Однако и бартерная система не сможет ответить на все существующие вызовы, убежден Коркмаз. Часть платежей, по его словам, можно было бы осуществлять с использованием золота.

Не станет решением проблемы, по мнению экономиста, и российско-турецкий банк. В случае его создания, финансовый орган будет работать на основе того же самого законодательства, обратил внимание эксперт. Кроме того, Штаты могут ввести запрет на российский капитал, предупредил он.

Экономист Угур Дживелек выступил за расширение использования во взаиморасчетах национальных валют и развитие общих для России и Турции банковских решений. Вполне вероятно, что США продолжат грозить стране вторичными санкциями, дал понять он.

Ранее турецкие экспортеры сообщили о сохранении платежных проблем между Россией и Турцией. Отчасти турецкие власти уже упростили условия торговли с РФ, однако страну все еще не внесли в перечень государств, которым разрешено проводить платежи в обход банков. По данным газеты Ekonomım, в Анкаре опасаются возможных последствий со стороны Вашингтона и не хотят рисковать.

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      Лилиана Набиуллина
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