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04:52, 23 февраля 2024Мир

Новые антироссийские санкции США будут направлены «более чем 500 целей»

Минфин США: новые санкции против России будут направлены «более чем 500 целей»

США намерены ввести новые антироссийские санкции в отношении «более чем 500 целей», сообщил замминистра финансов Уолли Адейемо. Его цитирует Reuters.

Он подтвердил, что ограничения будут направлены против российского оборонно-промышленного комплекса. Адейемо указал, что цель санкций — добиться, чтобы Россия не смогла получить доступ к товарам, необходимым для производства оружия.

Отмечается, что рестрикции также коснутся компаний в третьих странах, которые якобы помогают облегчить доступ Москве к таким товарам. Замглавы Минфина США подчеркнул, что Вашингтон «стремится призвать Россию к ответу» за спецоперацию на Украине.

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      Марина Совина
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