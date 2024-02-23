Новые антироссийские санкции США будут направлены «более чем 500 целей»

Минфин США: новые санкции против России будут направлены «более чем 500 целей»

США намерены ввести новые антироссийские санкции в отношении «более чем 500 целей», сообщил замминистра финансов Уолли Адейемо. Его цитирует Reuters.

Он подтвердил, что ограничения будут направлены против российского оборонно-промышленного комплекса. Адейемо указал, что цель санкций — добиться, чтобы Россия не смогла получить доступ к товарам, необходимым для производства оружия.

Отмечается, что рестрикции также коснутся компаний в третьих странах, которые якобы помогают облегчить доступ Москве к таким товарам. Замглавы Минфина США подчеркнул, что Вашингтон «стремится призвать Россию к ответу» за спецоперацию на Украине.