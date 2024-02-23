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11:51, 23 февраля 2024Путешествия

Пассажир самолета попытался лишить попутчика жизни оружием из шариковых ручек

Daily Mail: пассажир Alaska Airlines избил попутчика оружием из шариковых ручек

Фото: United States District Court

Пассажир самолета авиакомпании Alaska Airlines напал на попутчика с самодельным оружием из шариковых ручек и стал угрожать его жене и сыну. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 24 января на рейсе из Сиэтла в Лас-Вегас. Хулио Альварес Лопес вел себя нервно на протяжении всего полета. Он пошел в туалет, провел там достаточно много времени, а на обратном пути к своему креслу набросился на попутчика который сидел у прохода. Злоумышленник избил его до крови двумя ручками, скрепленными резинкой.

Более того, Лопес атаковал жену пассажира, когда та попыталась защитить их семилетнего сына от нападения. Экипажу и участникам рейса удалось сдержать дебошира до посадки. В Лас-Вегасе его арестовали. Как позже Лопес рассказал полиции, он пытался лишить незнакомого мужчину жизни, потому что чувствовал, что его якобы преследует мафия.

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22 февраля Лопесу предъявили обвинения в нападении с применением опасного оружия. Какое наказание ему грозит не уточняется.

Ранее пассажир American Airlines захотел выйти из самолета во время полета и попытался открыть дверь. Попутчиком пришлось связать его скотчем.

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      Мария Борисова
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