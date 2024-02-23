Польша получит 137 миллиардов евро из бюджета ЕС

Урсула фон дер Ляйен анонсировала разблокирку для Польши €137 млрд из бюджета ЕС

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе намерена принять решение о разблокировке 137 миллиардов евро из бюджета Евросоюза (ЕС) в адрес Польши. Об этом на пресс-конференции сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ее заявление опубликовано на официальном сайте Еврокомиссии.

Деньги республика получит из фонда Next Generation EU и Фонда единства. В настоящий момент эти средства заблокированы, уточнила руководитель Еврокомиссии.

К такому сценарию в ЕК склоняются с учетом реформ, которые запустила Польша для обеспечения независимости судебной системы, добавила спикер.

Варшава ранее презентовала план действий, включающий сроки принятия девяти судебных законов. Они направлены на восстановление независимости судебной власти в Польше. При этом средства, которые выделит ЕК, польские власти хотят частично направить на поддержку фермеров.

Ранее польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной. В начале февраля они объявили о запуске общенационального протеста. Это произошло после предложения Еврокомиссии на год продлить решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров из Киева.