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20:36, 23 февраля 2024Бывший СССР

Польские власти не приехали на встречу с премьер-министром Украины

Премьер Украины Шмыгаль рассказал, что польские власти не приехали на встречу
Денис Шмыгаль (в центре)

Денис Шмыгаль (в центре). Кадр: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что польские власти не приехали на встречу с ним, назначенную на границе государств. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Месяц назад мы соглашались с тем, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только сейчас мы видим откровенные провокации», — заявил Шмыгаль, напомнив, что месяц назад премьер-министр Польши Дональд Туск называл Польшу самым надежным и самым важным союзником Украины.

Президент Украины предложил руководству Польши площадку, чтобы договориться и найти компромисс. Здесь, на границе. Как равны партнеры и союзники. И правительство Украины сегодня здесь… Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась

Денис Шмыгальпремьер-министр Украины

Вместе с ним на встречу прибыли вице-премьеры Ольга Стефанишина и Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис, замминистра экономики Тарас Качка, замминистра инфраструктуры Сергей Деркач, глава Госпогранслужбы, генерал Сергей Дейнеко и руководитель таможни Сергей Звягинцев.

По информации Telegram-канала «Политика Страны», власти Польши не давали согласие на встречу на границе, так как сочли место небезопасным для переговоров.

Ранее на Украине назвали сумму военной помощи от Польши.

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      Анастасия Астахова
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