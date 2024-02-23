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17:17, 23 февраля 2024Экономика

Потребность Нидерландов в российском СПГ объяснили

Bloomberg: отказу Нидерландов от СПГ из РФ мешают договоренности TotalEnergies

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Отказу Нидерландов от сжиженного природного газа (СПГ) из России препятствует сделка французской TotalEnergies с российским поставщиком. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Долгосрочный контракт, заключенный между сторонами, мешает правительству Нидерландов выполнить ранее данное обещание о прекращении импорта СПГ, пояснили источники. Власти страны не могут вмешиваться в договоренности между частными компаниями.

Французская TotalEnergies входит в число акционеров проекта «Ямал СПГ», компании принадлежит 20 процентов доли. Речь идет о втором отечественном крупнотоннажном проекте по сжижению природного газа, реализуемом на полуострове Ямал. Согласно контракту от 2018 года, часть российского СПГ французская фирма отправляет в Нидерланды.

В феврале 2023 года глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что компания прекратила дополнительные спотовые покупки СПГ из России. По его словам, фирма «привержена» тем объемам, которые заявлены в долгосрочных контрактах (четыре миллиона тонн), а за их рамки не выходит.

Нидерланды занимают третью строчку по объемам покупки российского СПГ среди европейских стран. На первом месте по этому показателю находится Испания, на втором — Бельгия.

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      Лилиана Набиуллина
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