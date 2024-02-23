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12:08, 23 февраля 2024Бывший СССР

Российские бойцы чудом спаслись на багги от беспилотника ВСУ. Как им удалось обмануть оператора FPV-дрона?

Российские бойцы чудом спаслись на багги от дрона-камикадзе ВСУ в Авдеевке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Центр» на багги ушли от летящего на них дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Происходящее запечатлела камера, которая была зафиксирована на каске российского военного. Во время поездки бойцы заметили летящий на них FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица» — прим. «Ленты.ру»). Чтобы обмануть оператора украинского беспилотника, водитель багги набрал скорость и начал маневрировать. Вскоре рядом с машиной раздался взрыв. В результате все российские бойцы оказались целы, некоторые из них получили легкую контузию.

Кроме того, как рассказал российский военный с позывным Весна, второй украинский дрон-камикадзе попытался подбить другую багги, на пути которой находился подбитый транспорт ВСУ. Бойцам удалось резко остановиться и рассредоточиться.

Кадр: Минобороны России

В России изучили захваченный украинский FPV-дрон

Российские специалисты изучили захваченный в целости FPV-дрон ВСУ. Как рассказал тульский производитель беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), военные подавили украинский БПЛА на линии боевого соприкосновения средствами РЭБ, После того, как его посадили и обезвредили, его передали на изучение.

Дрон имел стандартную раму семь дюймов. Также он был оборудован устройством удаленного взведения, видеопередатчиком, камерой FPV и бесколлекторными моторами китайского производства.

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В мае 2023 года российские бойцы добыли в зоне специальной военной операции (СВО) FPV-дрон производства США с используемыми НАСА батареями. В августе ВС России захватили разведывательный дрон ВСУ в Запорожской области.

В России начали работу по FPV-дронам еще до начала СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу еще до начала специальной СВО поручил специальным подразделениям приступить к работам по FPV-дронам. Как рассказал глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, соответствующее поручение глава оборонного ведомства дал летом 2021 года в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» во время встречи со специалистами.

Очевидно, что наше руководство как раз имело понимание о будущей значимости БПЛА новой волны, базирующихся на доступной элементной базе и открытом программном обеспечении

Дмитрий Кузякинглава Центра комплексных беспилотных решений

Кузякин добавил, что после этого в ЦКБР «очень активно начали работать, развивать оборудование и обучать пилотов, что впоследствии стало новостью для нашего противника в ходе спецоперации на Украине».

В ВСУ жаловались на атаки российских беспилотников

Наемник ВСУ из США Мэтт Вандайк пожаловался, что российские военные устроили охоту на украинских солдат с помощью беспилотников. Он отметил, что российские войска наносят интенсивные удары и сбрасывают гранаты на позиции украинской армии. По словам Вандайка, ударам также подверглись наемники из его группы.

До этого стало известно, что отряд «Варвар» спецназа «Ахмат» сорвал ротацию Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки на артемовском направлении. Как рассказал командир группы с позывным Варвар, в гнездо украинского пулеметчика дважды прилетел российский FPV-дрон. «Его эвакуировали ночью и новые силы туда ввели. На следующий день их опять [разбомбили]», — сообщил боец.

В декабре 2023 года украинский генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Российская армия эффективно применяет FPV-дроны в зоне СВО, чем парализует работу ВСУ. Также он признал технологическое превосходство Российской армии.

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      Екатерина Подвигина
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