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20:23, 23 февраля 2024Россия

Российских школьников начали учить уничтожать немецкие танки

Школьников в Подмосковье научили уничтожать немецкие танки во время соревнований

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Школьников в Подмосковье начали учить уничтожать немецкие танки во время армейских соревнований. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В школах Егорьевска и Починок провели соревнования «Армейский квест» для учащихся с первого по девятый классы. В организации мероприятий помогло руководство местной военной части. Предполагается, что такие игры должны воспитать патриотические чувства у детей.

В рамках соревнований учащиеся преодолевали полосу препятствий, ели солдатскую кашу, стреляли из пневматического оружия и транспортировали раненых. Детям также предложили уничтожить бутафорской противопехотной гранатой якобы немецкий танк «Леопард-2». По словам директора одной из школ, танк сделал из фанеры учитель ИЗО.

Ранее дети участников спецоперации (СВО) в рамках экскурсии посетили конюшню президента России Владимира Путина. Мать одного из них сравнила событие с «волшебной сказкой» и отметила заботу, которой окружили родственников военных.

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