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17:48, 23 февраля 2024Экономика

Штрафы водителей с дорожных камер в России оказались рекордными

ТАСС: сумма штрафов, выписанных благодаря камерам, составила 141 млрд рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сумма штрафов, выписанных благодаря камерам фотовидеофиксации водителям, нарушавшим ПДД, в прошлом году оказалась рекордной за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Таким образом, в 2023 году было наложено штрафов на 141 миллиард рублей, уточняет агентство. Всего в стране было вынесено 220,9 миллиона постановлений, по итогам которых в Москве выписали штрафов на 30 миллиардов рублей, а в Подмосковье — на 22,5 миллиарда рублей. Статистика по другим городам не приводится.

Ранее дорожные камеры Москвы начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. По данным столичного Дептранса, штраф в таких ситуациях будет составлять 1,5 тысячи рублей. Первый комплекс фотовидеофиксации появился на улице Свободы, но в будущем камеры появятся и в других аварийных местах, уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также с сентября прошлого года дорожные камеры Москвы стали фиксировать пассажиров, которые ездят непристегнутыми. В этом случае владельцам машин грозит штраф в размере 1000 рублей.

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      Лилиана Набиуллина
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