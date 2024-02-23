Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:04, 23 февраля 2024Культура

Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой в России

Новый альбом Аллы Пугачевой выйдет в России 1 марта

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой под названием «P.S.». О том, что диск выйдет 1 марта, сообщил Telegram-канал «НеОпра» со ссылкой на саунд-продюсера артистки Анатолия Лопатина.

Лопатин сообщил, что в альбом войдут одиннадцать новых композиций («Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре» и другие), а также девять всем известных хитов, среди них «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа».

По словам продюсера, эти композиции записывались не в студии, а на концерте в Кремле в 2019 году.

Ранее концерт можно было посмотреть на YouTube, теперь же он станет доступен и в аудиоформате на платформах Apple Music, Spotify, Я.Музыка, ВКонтакте и других площадках.

Ранее подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова назвала причину затворничества артистки. По ее словам, Пугачева ничего не говорит о себе, поскольку устала от пристального внимания и всегда хотела спокойствия.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой в России

      Россияне оценили работу Путина

      Делегация Израиля отправилась в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

      Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

      Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой и попал на видео

      Сергей Лазарев помог с квартирой «диско-бабушке» из Сыктывкара

      Более сотни авто попали в ДТП из-за гололеда

      Котенок залез на турецкого политика на совещании и попал на видео

      Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше