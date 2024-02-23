Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой в России

Новый альбом Аллы Пугачевой выйдет в России 1 марта

Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой под названием «P.S.». О том, что диск выйдет 1 марта, сообщил Telegram-канал «НеОпра» со ссылкой на саунд-продюсера артистки Анатолия Лопатина.

Лопатин сообщил, что в альбом войдут одиннадцать новых композиций («Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре» и другие), а также девять всем известных хитов, среди них «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа».

По словам продюсера, эти композиции записывались не в студии, а на концерте в Кремле в 2019 году.

Ранее концерт можно было посмотреть на YouTube, теперь же он станет доступен и в аудиоформате на платформах Apple Music, Spotify, Я.Музыка, ВКонтакте и других площадках.

Ранее подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова назвала причину затворничества артистки. По ее словам, Пугачева ничего не говорит о себе, поскольку устала от пристального внимания и всегда хотела спокойствия.