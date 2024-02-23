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23:28, 23 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Местные паблики сообщают, что после взрыва начался пожар», — говорится в сообщении. В настоящее время в ряде украинских регионов, включая Одесскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.

21 февраля в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. При этом назначенный Киевом глава областной военной администрации региона (ОВА) Иван Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь, и не указал степень их повреждения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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