Стало известно о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы

В Одессе произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Местные паблики сообщают, что после взрыва начался пожар», — говорится в сообщении. В настоящее время в ряде украинских регионов, включая Одесскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.

21 февраля в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. При этом назначенный Киевом глава областной военной администрации региона (ОВА) Иван Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь, и не указал степень их повреждения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

