В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона (ОВА) Иван Федоров в Telegram.

При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь, и не указал степень их повреждения. О пострадавших также нет никакой информации.

Ранее Федоров сообщил, что за 20 февраля поступило 13 сообщений о повреждении инфраструктурных объектов.

Также 20 февраля глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал о повреждении промышленного объекта. «В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар», — сообщил чиновник.