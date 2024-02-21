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09:46, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждениях объектов инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона (ОВА) Иван Федоров в Telegram.

При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь, и не указал степень их повреждения. О пострадавших также нет никакой информации.

Ранее Федоров сообщил, что за 20 февраля поступило 13 сообщений о повреждении инфраструктурных объектов.

Также 20 февраля глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал о повреждении промышленного объекта. «В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар», — сообщил чиновник.

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      Алевтина Запольская
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