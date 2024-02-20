На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров: повреждено несколько объектов инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области в результате взрывов повреждено несколько инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА), назначенный властями Украины, Иван Федоров в Telegram.

«Поступили 13 сообщений о повреждении (...) объектов инфраструктуры», — говорится в публикации.

Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

20 февраля в результате взрывов о повреждении промышленного объекта также сообщили в Полтавской области Украины. По словам назначенного Киевом главы местной ОВА Филлипа Пронина, в Кременчугском районе к ликвидации последствий привлечено 18 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.