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03:18, 23 февраля 2024Среда обитания

Россиянин более 10 лет прожил в канализационном колодце

«КП»: в Тольятти спасли прожившего 10 лет в канализационном колодце мужчину

Фото: George Pagan III / Unsplash

В Самарской области спасли мужчину, который больше 10 лет в канализационном колодце. Об этом сообщает «КП-Самара».

Как рассказал изданию блогер Антон Глетчеров, мужчину по имени Александр обнаружили у дома №10 по бульвару Ленина в Тольятти. «Могу сказать, что в момент, когда мы встретились, Александр не был пьян, разговаривал очень вежливо, без единого нецензурного слова, хотя выглядел очень нездоровым», — отметил он. Мужчина объяснил, что живет в колодце, потому что там тепло в зимние холода. Он сказал Глетчерову, что готов переехать в приют и даже пообещал найти работу.

По данным издания, 15 лет назад Александра бросила жена, после этого он окончательно пропал. Родные мужчины решили, что он умер. Когда блогер опубликовал историю Александра, ему написали родственники мужчины. По их словам, Александр родом из Ульяновской области, ему 52 года. Отмечается, что родственники забрали мужчину к себе.

Ранее сообщалось, что житель новосибирского Академгородка превратил свою квартиру в свалку.

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      Марина Совина
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