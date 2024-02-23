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21:39, 23 февраля 2024Бывший СССР

Украина пригрозила Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы

Премьер Украины пригрозил Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы
СюжетПротесты на Украине

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил Польше зеркальными мерами из-за блокировки границы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик выразил надежду, что вопрос о разблокировке границы с польской стороны решится не позднее 28 марта, когда запланировано совместное заседание правительств двух стран.

По его словам, Киев разработал и предлагает Варшаве план деблокады границы, который состоит из пяти шагов. Он подчеркнул, что один из шагов заключается в создании трехстороннего штаба — Украина, Польша, Еврокомиссия. Шмыгал добавил, что штаб будет работать круглосуточно для разрешения вопроса по беспрепятственному пропуску через границу.

Кроме того, Киев предложил ЕК провести неотложный скрининг соответствия украинской продукции стандартам всемирной торговой организации. По словам премьера, украинская сторона согласна на ограничения на объемы экспорта мяса птицы, яиц и сахара. Также Киев готов продолжать механизм верификации экспорта зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса, чтобы без разрешения Варшавы они не попадали на польский рынок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сложившемся кризисе из-за протеста фермеров на границе с Польшей. Украина в ближайшее время предпримет конкретные шаги в отношении блокады контрольно-пропускных пунктов, уточнял он.

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      Марина Совина
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