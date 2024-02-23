Украинец нашел способ избежать мобилизации с помощью алкоголя

Мобилизованный украинец явился пьяным в военкомат и избежал отправки в войска

На Украине военнообязанный умудрился избежать мобилизации благодаря алкоголю. Об этом сообщает ТСН.

Уроженец городка Липовец Винницкой области получил повестку, но решил явиться в военкомат пьяным. Поскольку законодательство запрещает отправлять нетрезвых людей в воинские части, мужчину отпустили домой, выписав повестку на другой день.

Он явился даже раньше указанной даты, но снова пьяным. Более того, он набрался смелости и категорично заявил о нежелании проходить военную службу, после чего написал соответствующее заявление. Дело было передано в суд, на время которого военнообязанный также находится вдали от передовой.

Суд отказался считать мобилизованного виновным, так как тот явился в военкомат не в назначенный день. Также судья учел положительную характеристику и раскаяние мужчины.