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09:06, 23 февраля 2024Бывший СССР

Украинец нашел способ избежать мобилизации с помощью алкоголя

Мобилизованный украинец явился пьяным в военкомат и избежал отправки в войска

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

На Украине военнообязанный умудрился избежать мобилизации благодаря алкоголю. Об этом сообщает ТСН.

Уроженец городка Липовец Винницкой области получил повестку, но решил явиться в военкомат пьяным. Поскольку законодательство запрещает отправлять нетрезвых людей в воинские части, мужчину отпустили домой, выписав повестку на другой день.

Он явился даже раньше указанной даты, но снова пьяным. Более того, он набрался смелости и категорично заявил о нежелании проходить военную службу, после чего написал соответствующее заявление. Дело было передано в суд, на время которого военнообязанный также находится вдали от передовой.

Суд отказался считать мобилизованного виновным, так как тот явился в военкомат не в назначенный день. Также судья учел положительную характеристику и раскаяние мужчины.

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      Марина Совина
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