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18:37, 23 февраля 2024Бывший СССР

Украинские военнослужащие заявили о потере боевого духа

The Telegraph: ВСУ начали думать, какую следующую деревню отдать русским

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пожаловались на катастрофическую нехватку боеприпасов и заявили, что потеряли боевой дух. Об этом украинские военнослужащие сообщили в беседе с The Telegraph.

Опрошенные бойцы пояснили, что у них нет средств для борьбы, и, если так будет продолжаться дальше, то у украинской армии вскоре просто закончатся люди. Сейчас же, из-за сложившейся ситуации, им приходится оставлять выгодные для них позиции.

«Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — пожаловался один из опрошенных военнослужащих.

Ранее издание Welt сообщило, что ВСУ вынуждены оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов. Отчаянный шаг украинских военных вызвал испуг и панику в Германии.

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      Анастасия Алимпиева
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