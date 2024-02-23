The Telegraph: ВСУ начали думать, какую следующую деревню отдать русским

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пожаловались на катастрофическую нехватку боеприпасов и заявили, что потеряли боевой дух. Об этом украинские военнослужащие сообщили в беседе с The Telegraph.

Опрошенные бойцы пояснили, что у них нет средств для борьбы, и, если так будет продолжаться дальше, то у украинской армии вскоре просто закончатся люди. Сейчас же, из-за сложившейся ситуации, им приходится оставлять выгодные для них позиции.

«Теперь мы находимся в таких условиях, когда нам нужно решать, какую следующую деревню мы отдадим русским», — пожаловался один из опрошенных военнослужащих.

Ранее издание Welt сообщило, что ВСУ вынуждены оставлять территории из-за критической нехватки боеприпасов. Отчаянный шаг украинских военных вызвал испуг и панику в Германии.