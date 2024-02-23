Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 23 февраля 2024Бывший СССР

В Баку отреагировали на слова Пашиняна о готовящейся против Еревана войне

В Баку назвали необоснованными слова Пашиняна о готовящейся против Еревана войне
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В Баку отреагировали на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан готовит войну против Еревана. Заявление опубликовано на сайте азербайджанского МИД.

Слова политика назвали необоснованными обвинениями, которые создают напряженность в регионе и в очередной раз подрывают мирный процесс.

«Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Ранее Пашинян объявил, что участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности заморожено. Он указал, что сейчас Баку считает Армению «Западным Азербайджаном». Политик также обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что тот стремится не к мирному договору с учетом признания территориальной целостности, а к захвату новых территорий в Армении.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления. Целью Украины станет Черное море

      В Польше неизвестные снова высыпали украинское зерно на рельсы

      Польша получит 137 миллиардов евро из бюджета ЕС

      Лавров обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине

      Жителям освобожденной Авдеевки выдали первые паспорта РФ

      Байден перепутал имя Навальной после встречи с ней

      В России отреагировали на заявление Зеленского о подготовке к наступлению

      В Великобритании назвали число бездомных украинских беженцев

      В Сербии почтили память русских солдат

      В Баку отреагировали на слова Пашиняна о готовящейся против Еревана войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше