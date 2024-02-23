В Баку отреагировали на слова Пашиняна о готовящейся против Еревана войне

В Баку назвали необоснованными слова Пашиняна о готовящейся против Еревана войне

В Баку отреагировали на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан готовит войну против Еревана. Заявление опубликовано на сайте азербайджанского МИД.

Слова политика назвали необоснованными обвинениями, которые создают напряженность в регионе и в очередной раз подрывают мирный процесс.

«Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс», — отмечается в заявлении пресс-службы.

Ранее Пашинян объявил, что участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности заморожено. Он указал, что сейчас Баку считает Армению «Западным Азербайджаном». Политик также обвинил президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, что тот стремится не к мирному договору с учетом признания территориальной целостности, а к захвату новых территорий в Армении.