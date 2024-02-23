В Британии неудачный пуск ракеты Trident сочли сигналом Путину

Полковник Бреттон-Гордон: неудачный пуск МБР Trident подрывает позиции Лондона

Неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Trident подрывает военную репутацию Великобритании. Об этом в статье для The Telegraph написал полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, сегодня риски обменов ядерными ударами с Россией выше, чем в годы холодной войны, а очередная неудача в испытании МБР может продемонстрировать неэффективность ядерного щита Британии. «Если Путин решит, что Trident — пустышка, и мы не обеспечим победу Украины, мы можем оказаться в ситуации, когда придется отражать российское вторжение в Прибалтику с помощью тех немногих танков, которые у нас еще есть», — сказал он.

Бреттон-Гордон высказал мнение, что нужно засекретить всю информацию о сбоях в работе систем сдерживания и не рисковать оборонным потенциалом.

21 февраля в Великобритании МБР в ходе запуска дала осечку и упала рядом с главой министерства обороны Грантом Шэппсом, который находился на борту подводной лодки HMS Vanguard, чтобы стать свидетелем испытаний. Это оказался второй подряд случай неудачного запуска МБР в Великобритании, причем первый состоялся в 2016 году.