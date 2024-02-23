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18:19, 23 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР назвали освобождение Авдеевки ключевым этапом СВО

Председатель НС ДНР Жога: освобожденная Авдеевка стала ключевым этапом СВО

Фото: Russian Defense Ministry / Reuters

Председатель Народного совета Донецкой народной республики (НС ДНР) Артем Жога назвал освобождение Авдеевки ключевым этапом специальной военной операции на Украине (СВО). Его слова приводит РИА Новости.

Он также поделился мнением он том, что взятие под контроль Авдеевки Вооруженными силами России — один из этапов, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут массово сдаваться в плен, оставлять свои позиции и уходить в глубь регионов своей страны.

«Считаю, что это (освобождение Авдеевки — прим. "Ленты.ру") — один из ключевых этапов во всей специальной военной операции. Артемовск, Мариуполь, Волноваха — это знаковые города, за которые они (Киевский режим, — прим "Ленты.ру") держались и преподносили свою непобедимость...», — подчеркнул Жога.

Председатель НС ДНР отметил, что взятие Авдеевки позволит высвободить большое количество вооруженных сил РФ, которые будут задействованы на других участках фронта.

Ранее стало известно, что жителям донецкой Авдеевки начали выдавать паспорта Российской Федерации.

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      Анастасия Астахова
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