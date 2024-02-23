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16:32, 23 февраля 2024Россия

Жителям освобожденной Авдеевки выдали первые паспорта РФ

Жителям Авдеевки, освобожденной от ВСУ, выдали первые паспорта РФ

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Жителям донецкой Авдеевки, освобожденной Вооруженными силами России от Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали выдавать паспорта Российской Федерации. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители освобожденной Авдеевки. Поздравляем! Мы вместе!» — написал Шевченко.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что жители донецкой Авдеевки, взятой под контроль Вооруженными силами России, начали подавать в ведомство документы на получение российских паспортов.

По ее словам, сотрудники миграционного подразделения МВД по Донецкой народной республике посетили горожан в пунктах временного размещения и помогли им оформить необходимые документы. Отмечалось, что заявления на получение документа подали 29 жителей Авдеевки.

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      Анастасия Астахова
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