Жителям освобожденной Авдеевки выдали первые паспорта РФ

Жителям Авдеевки, освобожденной от ВСУ, выдали первые паспорта РФ

Жителям донецкой Авдеевки, освобожденной Вооруженными силами России от Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали выдавать паспорта Российской Федерации. Об этом сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.

«Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители освобожденной Авдеевки. Поздравляем! Мы вместе!» — написал Шевченко.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что жители донецкой Авдеевки, взятой под контроль Вооруженными силами России, начали подавать в ведомство документы на получение российских паспортов.

По ее словам, сотрудники миграционного подразделения МВД по Донецкой народной республике посетили горожан в пунктах временного размещения и помогли им оформить необходимые документы. Отмечалось, что заявления на получение документа подали 29 жителей Авдеевки.