Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:11, 23 февраля 2024Мир

В ЕС захотели собрать 1,5 млрд долларов на экстренное финансирование Украины

В ЕС решили собрать 1,5 млрд долларов, чтобы экстренно профинансировать Украину

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейские страны захотели экстренно собрать 1,5 миллиарда долларов на экстренное финансирование Украины из-за дефицита боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Евросоюзе (ЕС) планируют передать стране артиллерийские снаряды из третьих стран — Южной Кореи, ЮАР и Турции. Продвижением такого плана занимается Чехия, которая таким образом стремится компенсировать простой передачи боеприпасов на Украину, который возник из-за медленного производства снарядов на заводах Европы, а также споров в Конгрессе США по поводу дальнейшей поддержки Киева.

Власти Чехии выразили недовольство обещанию ЕС поставить ВСУ миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, а также потребовали начать закупку боеприпасов со всего мира. При этом такой план противоречит намерению Брюсселя заниматься закупкой техники ради финансирования военной промышленности Европы.

Ранее Международный валютный фонд признал зависимость Украины от международной финансовой помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой в России

      Россияне оценили работу Путина

      Делегация Израиля отправилась в Париж для консультаций по сделке с ХАМАС

      Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы

      Американский танк Abrams был замечен под Авдеевкой и попал на видео

      Сергей Лазарев помог с квартирой «диско-бабушке» из Сыктывкара

      Более сотни авто попали в ДТП из-за гололеда

      Котенок залез на турецкого политика на совещании и попал на видео

      Байден заявил о намерении США добиться снижения доходов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше