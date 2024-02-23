В ЕС захотели собрать 1,5 млрд долларов на экстренное финансирование Украины

В ЕС решили собрать 1,5 млрд долларов, чтобы экстренно профинансировать Украину

Европейские страны захотели экстренно собрать 1,5 миллиарда долларов на экстренное финансирование Украины из-за дефицита боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Евросоюзе (ЕС) планируют передать стране артиллерийские снаряды из третьих стран — Южной Кореи, ЮАР и Турции. Продвижением такого плана занимается Чехия, которая таким образом стремится компенсировать простой передачи боеприпасов на Украину, который возник из-за медленного производства снарядов на заводах Европы, а также споров в Конгрессе США по поводу дальнейшей поддержки Киева.

Власти Чехии выразили недовольство обещанию ЕС поставить ВСУ миллион снарядов с марта 2023 года по март 2024-го, а также потребовали начать закупку боеприпасов со всего мира. При этом такой план противоречит намерению Брюсселя заниматься закупкой техники ради финансирования военной промышленности Европы.

Ранее Международный валютный фонд признал зависимость Украины от международной финансовой помощи.