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22:06, 23 февраля 2024Бывший СССР

В Карабахе нашли захоронения людей со связанными руками и ногами

Баку заявил, что в Карабахе обнаружены захоронения людей со связанными руками

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в Карабахе массового захоронения людей, передает РИА Новости.

Уточняется, что в городе Ходжалы найдены останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами.

Специалисты осмотрели место происшествия и изъяли обнаруженные фрагменты останков, чтобы провести экспертизу и лабораторное исследование. Установлено, что останки принадлежат трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет.

В ведомстве отметили, что усопшие были подвергнуты пыткам, тела были захоронены по меньшей мере 25 лет назад.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван де-факто не находятся в состоянии войны — несколько месяцев на границе царит мирная обстановка. «Однако для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям», — сказал глава государства.

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      Юлия Мискевич
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