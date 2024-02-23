В Карабахе нашли захоронения людей со связанными руками и ногами

Баку заявил, что в Карабахе обнаружены захоронения людей со связанными руками

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила об обнаружении в Карабахе массового захоронения людей, передает РИА Новости.

Уточняется, что в городе Ходжалы найдены останки как минимум четырех человек со связанными руками и ногами.

Специалисты осмотрели место происшествия и изъяли обнаруженные фрагменты останков, чтобы провести экспертизу и лабораторное исследование. Установлено, что останки принадлежат трем женщинам и ребенку предположительно пяти лет.

В ведомстве отметили, что усопшие были подвергнуты пыткам, тела были захоронены по меньшей мере 25 лет назад.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван де-факто не находятся в состоянии войны — несколько месяцев на границе царит мирная обстановка. «Однако для логического завершения этого процесса необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям», — сказал глава государства.