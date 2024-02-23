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16:44, 23 февраля 2024Бывший СССР

В Польше неизвестные снова высыпали украинское зерно на рельсы

В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на железнодорожной станции

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

В Польше неизвестные вновь высыпали украинское зерно на приграничной железнодорожной станции Дорохуск. Об этом в соцсети Х сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам министра, злоумышленники вскрыли три зерновоза с рапсом. Судя по фото, зерно высыпали прямо на рельсы.

Кубраков потребовал найти и наказать преступников. Он также отметил, что груз был транзитным и зерно направлялось в Гамбург.

20 февраля протестующие в Польше перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта «Медика-Щегини», высыпав на нее украинское зерно из поезда. Польские фермеры выступают против аграрной политики Европейского союза.

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      Алевтина Запольская
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