В Польше неизвестные снова высыпали украинское зерно на рельсы

В Польше неизвестные высыпали украинское зерно на железнодорожной станции

В Польше неизвестные вновь высыпали украинское зерно на приграничной железнодорожной станции Дорохуск. Об этом в соцсети Х сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам министра, злоумышленники вскрыли три зерновоза с рапсом. Судя по фото, зерно высыпали прямо на рельсы.

Кубраков потребовал найти и наказать преступников. Он также отметил, что груз был транзитным и зерно направлялось в Гамбург.

20 февраля протестующие в Польше перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта «Медика-Щегини», высыпав на нее украинское зерно из поезда. Польские фермеры выступают против аграрной политики Европейского союза.