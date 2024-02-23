Volkswagen и Audi отзовут сотни тысяч машин из-за рисков возгорания

Volkswagen и Audi отзовут 261 тысяч автомобилей из-за рисков утечки топлива

Компании Volkswagen и Audi отзовут 261 тысяч автомобилей из-за рисков возможной утечки топлива и последующего возгорания. Об этом сообщает издание «Автоновости дня».

У автомобилей, попавших под отзыв, может быть установлен бракованный уплотнитель топливного насоса, уточняется в сообщении. Если герметичность этого уплотнения будет нарушена, это грозит привести к попаданию топлива в систему улавливания паров и загрязнению угольного фильтра. При самом неблагоприятном сценарии может произойти возгорание. Также у данных машин существует риск возникновения проблем с бензонасосом.

В отзывную кампанию включены Audi A3, произведенные в 2015—2020 годы, Volkswagen Jetta GLI (2019—2020), Volkswagen Golf Sportwagen GP 2018 года, Volkswagen Golf Sportwagen A7 (2018—2019). Также туда вошли Volkswagen Golf Sportwagen (2015—2017), Volkswagen Golf GTI (2015—2020) и Volkswagen Golf (2015—2020).

Дилерам предстоит проверить уплотнитель топливного насоса перечисленных авто и заменить его в случае необходимости.

Ранее стало известно, что в России с целью доработки отзовут 55 тысяч машин китайского производителя Haval. Причиной было названо отсутствие устройства вызова экстренных служб. Отзыв затронул машины моделей Haval F7, F7x, Jolion и Dargo, произведенные с июля 2022 по июнь 2023 года. Производитель пообещал решить проблему бесплатно.

