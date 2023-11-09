Десятки тысяч китайских автомобилей отзовут из-за проблемы с оснащением

В РФ отзовут для доработки устройств вызова экстренных служб 55 000 машин Haval

В России отзовут 55 тысяч машин китайского производителя Haval из-за отсутствия устройства вызова экстренных служб, которое должно быть подключено к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает Росстандарт со ссылкой на информацию официального представителя китайского автопроизводителя.

Отзыв коснется машин моделей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo, изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. На всех транспортных средствах выполнят «плановое дооснащение устройства вызова экстренных оперативных служб». Речь в сообщении идет о выпускаемых в России автомобилях. Проблему обещают устранить бесплатно.

Владельцев десятков тысяч соответствующих автомобилей проинформируют путем рассылки писем и по телефону. Узнать, потребуется ли автомобилю дооснащение можно и самостоятельно, сопоставив его VIN-код с приложенным к сообщению перечнем, воспользовавшись интерактивным поиском, или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2023 года россияне потратили на китайские автомобили около триллиона рублей, что составило больше половины всех средств, потраченных за этот период на покупку авто (1,88 триллиона).