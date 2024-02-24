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21:22, 24 февраля 2024Мир

Генконсул России рассказал об ошибке Киева на переговорах в Стамбуле

Генконсул Буравов: Киев из-за Джонсона отказался от стамбульских договоренностей

Фото: Toby Melville / Reuters

Власти Украины под влиянием экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона выбросили все достигнутые на переговорах в Стамбуле договоренности в мусорную корзину, в интервью YouTube-каналу Harici заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.

Дипломат напомнил, что Москва никогда не отказывалась от контактов. Он напомнил, что в марте 2022 года в Турции стороны украинского конфликта имели «хороший шанс для достижения политического решения». Буравов добавил, что тогда Россия в качестве жеста доброй воли отвела военных из окрестностей Киева.

«Однако Запад, в частности экс-премьер Британии Джонсон, убедил Киев не идти на мирное соглашение с Россией, после этого Киев, можно сказать, выбросил в мусор все договоренности», — рассказал он об ошибке Украины.

Дипломат отметил, что для мирных переговоров нужно подготовить соответствующие условия, на данный момент Москва их не наблюдает.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить российскому коллеге Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций состоялись в конце марта 2022 года в Стамбуле. По их результатам было заявлено, что Москва получила от Киева подтверждение его намерений отказаться от курса на вступление в НАТО.

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      Марина Совина
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