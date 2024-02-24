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21:44, 24 февраля 2024Мир

Украину предупредили о возможной потере Донбасса в 2024 году

Британский эксперт Алиев: ВСУ потеряют Донбасс и часть юга в 2024 году

Фото: Andriy Andriyenko / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять оставшиеся под их контролем районы Донбасса и часть территорий на юге Украины в 2024 году. Об этом предупредил британский эксперт Хусейн Алиев в интервью Sky News.

По его словам, любые промедления со стороны Киева, скорее всего, приведут к серьезным территориальным потерям.

«Если Украина не займется строительством оборонительных укреплений и не нарастит производство боеприпасов, а также не ускорит мобилизацию и вербовку в армию, она, скорее всего, потеряет оставшуюся часть Донбасса в этом году, а также некоторые территории на юге», — допустил он.

Эксперт добавил, что Россия, наоборот, быстро адаптировалась к боевым условиям.

Ранее корреспондент NBC News Ричард Энгл из США заявил, что Украина может быстро потерять территории после того, как российские войска взяли под контроль Авдеевку.

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      Марина Совина
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