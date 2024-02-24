На Украине заявили о невозможности удержать фронт без его сокращения

Экс-депутат Рады Лапин: территория Украины резко сократится для удержания фронта

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой» заявил, что для удержания фронта Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется серьезно сократить его протяженность.

По его словам, дефицит боеприпасов и живой силы не позволяет украинской армии оборонять длинную линию соприкосновения. Он добавил, что ВСУ не хватает снарядов, поскольку мероприятия на Украине, за которые несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский, «полностью провалены».

«Меньшее количество людей и вооружения приведет к меньшей линии фронта, а меньшая линия фронта может быть обеспечена только за счет уменьшения территории Украины», — подчеркнул Лапин.

Ранее Лапин заявил, что при нехватки средств на оборону Украина может потерять еще больше территорий. Он напомнил, что Киев не выделил средства на «зубы дракона» для строительства оборонной линии в Запорожье. Он добавил, что до этого украинские власти нашли финансирование на голосование в «Дии» — сервисе госуслуг, на «Евровидение».