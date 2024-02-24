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02:33, 24 февраля 2024Мир

Флорида направила дополнительные силы гвардии в Техас

Губернатор Флориды Десантис направил дополнительные силы гвардии в Техас
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Reuters

Власти штата Флорида направили дополнительные силы национальной гвардии в штат Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом сообщил губернатор Флориды Рон Десантис в соцсети Х.

По его словам, пограничный кризис (президента США Джо — Примечание "Ленты.ру".) Байдена превратил каждый штат в пограничный штат, требуя от штатов вмешаться и обеспечить наш территориальный суверенитет».

Ранее губернатор Техас Грэг Эббот заявил о планах расширить контроль над территорией вдоль границы с Мексикой для сдерживания потоков нелегальных мигрантов.

Обстановка на границе США и Мексики на территории Техаса накалилась во второй половине января, когда власти штата отказались убирать заграждения и колючую проволоку по требованию федеральных властей. Почти все губернаторы-республиканцы высказались в поддержку властей Техаса.

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      Марина Совина
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