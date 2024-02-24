Футболист сборной Англии нанял телохранителя для защиты от фанатки

Футболист Трент Александер-Арнольд нанял телохранителя для защиты от фанатки

Футболист сборной Англии Трент Александер-Арнольд нанял телохранителя для защиты от фанатки, которая хочет с ним переспать. Об этом сообщает The Sun.

Утоняется, что спортсмен на протяжении прошлого года страдал от преследований неизвестной девушки. Она приходила в дом англичанина, на базу красных, а также в места, которые посещал игрок. Болельщица одержима идеей переспать с Александером-Арнольдом.

Футболист пытался самостоятельно избавиться от фанатки, установил у дома систему видеонаблюдения, менял номер телефона и электронную почту, однако девушка продолжает его преследовать.

Александер-Арнольд в нынешнем сезоне провел 21 матч в Английской премьер-лиги (АПЛ). Он забил два мча и сделал четыре голевые передачи.