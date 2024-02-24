Глава МИД Украины пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба заявил об огромном дефиците боеприпасов у ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Мы страдаем от огромного дефицита артиллерийских снарядов и других типов вооружений», — заявил министр.

По словам Кулебы, украинские военные находятся под натиском превосходящих российских сил.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все страны Запада желают победы Украины над Россией. Он указал на задержки с поставками оружия Киеву.

