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23:04, 24 февраля 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у ВСУ

Глава МИД Украины Кулеба заявил об огромном дефиците боеприпасов у ВСУ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN пожаловался на огромный дефицит боеприпасов у Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Мы страдаем от огромного дефицита артиллерийских снарядов и других типов вооружений», — заявил министр.

По словам Кулебы, украинские военные находятся под натиском превосходящих российских сил.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что не все страны Запада желают победы Украины над Россией. Он указал на задержки с поставками оружия Киеву.

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      Марина Совина
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