Москвичам рассказали о погоде 24 февраля

В Москве в субботу будет мокрый снег и гололедица

24 февраля москвичей ожидает облачная погода с небольшими дождями, мокрым снегом и гололедицей. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Москва останется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, заявил Леус. Температура в столице будет от плюс 1 до плюс 3 градусов, а в Подмосковье — от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

23 февраля стало известно, что московские сугробы побили столетний суточный рекорд.