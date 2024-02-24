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19:14, 24 февраля 2024Бывший СССР

На границе России и Казахстана застряли почти 300 фур

В Казахстане 280 большегрузов застряли на границе с Россией

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Почти 300 фур застряли на пограничном контроле «Сырым» на трассе «Самара — Шымкент» на границе Казахстана с Россией. Об этом сообщает пресс-служба национального оператора страны по управлению дорогами «Казавтожол» в Telegram-канале.

Представители оператора уточнили, что это связано с затрудненной работой пограничного пункта. Водители вынуждены ждать своей очереди по нескольку дней. «По словам автовладельцев, на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий», — объяснили в «Казавтожол».

Всего в автомобильной очереди на границе стоят 280 фур.

Ранее власти Украины заявили, что неизвестные лица высыпали украинские бобы из вагонов на железнодорожной станции в Польше. Глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков считает, что уничтожение украинской агропродукции стало в Польше системным и похоже на спланированные диверсии.

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      Александра Лисица
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