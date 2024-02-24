На Украине заявили об ожидании помощи от Испании

Глава МИД Украины Клуба: Испания выделит ВСУ новый пакет военной помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ожидает помощи от Мадрида. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По его словам, Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать боеприпасы. Кулеба также поблагодарил своего испанского коллегу Хосе Мануэля Альбареса за помощь, которую Мадрид уже оказал Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о проблемах с поставкой военной помощи от западных стран. Он отметил, что не все поставки были осуществлены вовремя и не все поставки осуществлены в обещанных объемах.

Также украинский лидер выразил мнение, что мир не готов к поражению России в вооруженном конфликте. Он подчеркнул, без помощи западных стран Украина не сможет поддерживать оборону и укреплять экономику, что позволило бы ей нарастить производство собственных вооружений.