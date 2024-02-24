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22:22, 24 февраля 2024Мир

В США заявили о неспособности вести войну на два фронта

Nikkei Asia: Митер заявил о неспособности США вести войну на два фронта

Фото: Unsplash

Бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года заявил, что на фоне растущих военных угроз Вашингтон готов к потенциальной войне только с одним противником. Его слова приводит Nikkei Asia.

Аналитик рассказал, что в 2018 году в Пентагоне пришли к концепции «одной войны» и сдерживанию агрессии в других точках мира, вместо планов воевать с двумя крупными противниками одновременно. Эксперты предполагают, что возврат к модели «двух войн» станет крайне дорогостоящим и потребует увеличения финансирования оборонного ведомства.

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«Военные столкнулись с кадровым кризисом, и неясно, смогут ли они собрать достаточно личного состава для ведения двух войн одновременно без мобилизации, что политически непопулярно», — отметил он.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса США представили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В соответствии с данным проектом США выделит Киеву 47 миллиардов долларов, но документ также предусматривает меры по защите границы с Мексикой.

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      Марина Совина
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