В США заявили о неспособности вести войну на два фронта

Nikkei Asia: Митер заявил о неспособности США вести войну на два фронта

Бывший чиновник Пентагона Джим Митер, один из ключевых авторов Стратегии национальной обороны США 2018 года заявил, что на фоне растущих военных угроз Вашингтон готов к потенциальной войне только с одним противником. Его слова приводит Nikkei Asia.

Аналитик рассказал, что в 2018 году в Пентагоне пришли к концепции «одной войны» и сдерживанию агрессии в других точках мира, вместо планов воевать с двумя крупными противниками одновременно. Эксперты предполагают, что возврат к модели «двух войн» станет крайне дорогостоящим и потребует увеличения финансирования оборонного ведомства.

«Военные столкнулись с кадровым кризисом, и неясно, смогут ли они собрать достаточно личного состава для ведения двух войн одновременно без мобилизации, что политически непопулярно», — отметил он.

Ранее члены Палаты представителей Конгресса США представили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В соответствии с данным проектом США выделит Киеву 47 миллиардов долларов, но документ также предусматривает меры по защите границы с Мексикой.