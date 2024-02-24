Историк Шокарев: Смута начала XVII века едва не погубила Россию

Монгольское нашествие XIII века, Смутное время начала XVII века и революции можно считать тяжелейшими катаклизмами в истории России, за которыми последовало долгое восстановление. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории Древнерусской культуры Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, автор новой книги «Катастрофа Московского царства» Сергей Шокарев.

Наследие Ивана Грозного

Как пояснил историк, Смутное время (Смута) начала XVII века стала первой в истории нашей страны гражданской войной, отягощенной военным вмешательством соседних государств — Речи Посполитой и Швеции, что усугубило потери и повлекло за собой утрату некоторых территорий. Ученый перечислил факторы, приведшие к Смуте и возникновению реальной угрозы краха российской государственности.

Во-первых, это долгосрочные негативные последствия последних лет правления Ивана Грозного. Военно-мобилизационная система, лежавшая в основе политического и социального устройства России еще со времен Ивана III, была способна отражать внешние угрозы, особенно со стороны степных кочевников, но не обладала гибкостью, необходимой для преодоления внутренних кризисов, а Иван Грозный надломил ее многолетней, проигранной в итоге Ливонской войной и введением опричнины.

Константин Маковский «Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова»

По словам Шокарева, «страшный опыт массового братоубийства, преподанный Иваном Грозным обществу в годы опричного террора, оказал разлагающее влияние» и стал непосредственным предшественником гражданской войны, которой «предшествовали многочисленные внутренние противоречия и тлеющие конфликты — свидетельства социального напряжения».

Вторым фактором Смуты стал династический кризис, возникший в 1598 году после смерти царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, и пресечения династии Рюриковичей.

Династия погибла в том числе из-за действий московских государей по укреплению своей власти. Они уничтожили боковые ветви династии, которая сократилась до потомков Ивана Грозного Сергей Шокарев кандидат исторических наук

В результате единственным выходом из династического кризиса стали первые в истории России выборы главы государства. По решению Земского собора 1598 года им стал боярин Борис Годунов. Но поскольку он не имел царской крови, его легитимность в глазах правящей элиты и подданных считалась сомнительной.

Холод, голод и война

Эта легитимность еще более ослабла после череды природных бедствий, обрушившихся на Россию в самом начале XVII века. Катастрофическое извержение вулкана Уайнапутина в Южной Америке в 1600 году вызвало глобальный климатический катаклизм. В России это отозвалось заметным похолоданием, дождями и ранними заморозками, после чего начался трехлетний массовый голод (Великий мор). «Возникли сомнения в том, что Годунов — настоящий царь, вспомнили о загадочной смерти царевича Дмитрия в Угличе, стали широко распространяться слухи о том, что Борис убил прежних государей», — объяснил Шокарев.

Исследователь добавил, что, «как и в 1917 году, Смуте предшествовали многочисленные причины объективного и субъективного характера, сочетались разнообразные факторы и события, направлявшие ход истории в сторону социального катаклизма». Любой из этих факторов по отдельности вряд ли привел бы страну к катастрофе, но их сочетание вызвало кумулятивный эффект, создало в Русском государстве взрывоопасную ситуацию и способствовало началу многолетней гражданской войны.

Шокарев пояснил, что по мере эскалации внутреннего гражданского конфликта постепенно расширялась его география. Сначала, во время противостояния Бориса Годунова и Лжедмитрия I (первого самозванца), боевые действия велись на юго-западной окраине Русского государства.

На следующем этапе гражданской войны, в царствование Василия Шуйского, раскол перерос в войну дворян южных, юго-западных и юго-восточных уездов против центральных и северных Сергей Шокарев кандидат исторических наук

Но после появления Лжедмитрия II (второго самозванца) и начала польско-литовской и шведской интервенции Смутой была уже охвачена почти вся территория Московского царства.

Смутное время (Смута) — период глубокого системного кризиса Русского государства, начавшийся на рубеже XVI-XVII веков и охвативший первую четверть XVII века. Одни историки считают завершением Смуты избрание на царство Михаила Романова в 1613 году, другие — заключение в 1618 году Деулинского перемирия между Россией и Речью Посполитой.

Павел Рыженко «Смутное время»

Смута протекала в форме гражданской войны, отягощенной многочисленными случаями самозванчества, открытым вторжением Речи Посполитой (с осени 1609 года), шведской интервенцией (с лета 1610 года) и стихийными бедствиями. Социально-экономические и политические последствия Смутного времени, в том числе в сфере международных отношений, оказались для Русского государства крайне тяжелыми и были во многом преодолены лишь в 1630-1640 годы.