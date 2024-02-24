Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:37, 24 февраля 2024Культура

Стало известно о новом романе 74-летней Мерил Стрип

Актрису Мерил Стрип и актера Мартина Шорта застали за совместным ужином

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актрису Мерил Стрип и актера Мартина Шорта во второй раз застали за совместным ужином. О трапезе, которая косвенно подтверждает новый роман 74-летней актрисы, сообщает издание People.

Шорт и Стрип посетили ресторан итальянской кухни Giorgio Baldi в Санта-Монике. Очевидцы рассказали, что пара хохотала и выглядела счастливой. «Они по-настоящему наслаждались трапезой и все время смеялись. Они прекрасно проводили время», — рассказали они.

Мерил Стрип, предполагают в СМИ, завела роман с 73-летним Мартином Шортом во время совместных съемок. Шорт уже отрицал слухи о романе со звездой.

В октябре 2023 года Мерил Стрип объявила о разводе с мужем, скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака, в котором родилось четверо уже взрослых детей. Причина развода неизвестна.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Умер председатель Верховного суда России. Кто займет его пост?

      Киев потребовал от ВСУ план победы без предоставления данных о ресурсах

      Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

      Главы МИД Украины и ФРГ прибыли с необъявленным визитом в Одессу

      Массовая авария произошла в Москве

      Стало известно о новом романе 74-летней Мерил Стрип

      «Динамо» вырвало победу у ЦСКА в товарищеском матче

      ВСУ обстреляли свадьбу в Донецке

      Украинские военнослужащие заявили о выходе из Ласточкино

      В Британии начали предлагать российским чиновникам гражданство за секреты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше