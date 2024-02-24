Стало известно о новом романе 74-летней Мерил Стрип

Актрису Мерил Стрип и актера Мартина Шорта застали за совместным ужином

Актрису Мерил Стрип и актера Мартина Шорта во второй раз застали за совместным ужином. О трапезе, которая косвенно подтверждает новый роман 74-летней актрисы, сообщает издание People.

Шорт и Стрип посетили ресторан итальянской кухни Giorgio Baldi в Санта-Монике. Очевидцы рассказали, что пара хохотала и выглядела счастливой. «Они по-настоящему наслаждались трапезой и все время смеялись. Они прекрасно проводили время», — рассказали они.

Мерил Стрип, предполагают в СМИ, завела роман с 73-летним Мартином Шортом во время совместных съемок. Шорт уже отрицал слухи о романе со звездой.

В октябре 2023 года Мерил Стрип объявила о разводе с мужем, скульптором Доном Гаммером после 45 лет брака, в котором родилось четверо уже взрослых детей. Причина развода неизвестна.