Стало известно о трудностях замены Украиной одного вида вооружения

Украине будет трудно заменить уничтоженные ЗРК Patriot

Украине будет трудно заменить уничтоженные войсками Вооруженных сил России американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом стало известно Military Watch.

Недавние ракетные удары ВС России поразили пусковую установку класса «земля-воздух», боеприпасы и другие неуказанные компоненты. По данным издания, удар по ЗРК могли нанести ракеты «Кинжалами» или «Искандерами».

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot. В результате удара поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина ЗРК, сообщили в ведомстве.