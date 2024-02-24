В Британии начали предлагать российским чиновникам гражданство за секреты

inews: Британия начала предлагать чиновникам РФ гражданство за секретные данные

Правительственные ведомства Великобритании «в определенных ситуациях» начали предлагать российским чиновникам деньги и гражданство в обмен на секретные данные. Об этом сообщило издание inews.

Репортеры выяснили, что претендовать на это могут только те российские граждане, которым доверяют британцы. Гражданство предоставляют тогда, как в человеке уже не нуждаются или у него больше нет возможности собирать нужную информацию.

Платить британская разведка предпочитает единовременно, пояснили в inews, подчеркнув, что она избегает практики регулярных выплат.

Источники напомнили, что Британия со времен холодной войны практикует предоставление паспорта в обмен на секреты, но сейчас подобная тактика больше не конфиденциальна.

Ранее сообщалось, что в Великобритании захотели выслать российского посла из страны. С таким предложением выступил депутат-консерватор Тобиас Эллвуд.