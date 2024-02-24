Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 24 февраля 2024Мир

В Британии начали предлагать российским чиновникам гражданство за секреты

inews: Британия начала предлагать чиновникам РФ гражданство за секретные данные

Фото: Max_555 / Shutterstock / Fotodom

Правительственные ведомства Великобритании «в определенных ситуациях» начали предлагать российским чиновникам деньги и гражданство в обмен на секретные данные. Об этом сообщило издание inews.

Репортеры выяснили, что претендовать на это могут только те российские граждане, которым доверяют британцы. Гражданство предоставляют тогда, как в человеке уже не нуждаются или у него больше нет возможности собирать нужную информацию.

Платить британская разведка предпочитает единовременно, пояснили в inews, подчеркнув, что она избегает практики регулярных выплат.

Источники напомнили, что Британия со времен холодной войны практикует предоставление паспорта в обмен на секреты, но сейчас подобная тактика больше не конфиденциальна.

Ранее сообщалось, что в Великобритании захотели выслать российского посла из страны. С таким предложением выступил депутат-консерватор Тобиас Эллвуд.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер председатель Верховного суда России. Кто займет его пост?

      Украинские военнослужащие заявили о выходе из Ласточкино

      Изъятие российских активов назвали приоритетом друзей Украины

      Украина подписала соглашение о безопасности с Канадой

      Бар в Красноярске проверят после жалобы Мизулиной на ЛГБТ-вечеринку

      В Киеве обесценили гарантии США по Будапештскому меморандуму

      Протестующие французские фермеры потребовали отставки Макрона

      Премьер Словакии высказался об идее железного занавеса между Западом и Россией

      В Британии начали предлагать российским чиновникам гражданство за секреты

      На Украине похвалили начальника российского Генштаба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше