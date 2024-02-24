В «Эксмо-АСТ» рассказали о запрете книг в контексте пропаганды ЛГБТ

«Эксмо-АСТ»: книги классиков не будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ

В издательской группе «Эксмо-АСТ» агентству РИА Новости рассказали, что книги классиков не будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Кроме того, разговоры о массовых снятиях партий книг из продажи можно считать скорее недоразумением, чем реальной угрозой, подчеркнули издатели.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин счел появившийся в сети список книг, якобы подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ попыткой навредить России.

Среди произведений, вошедших в перечень, присутствуют работы таких авторов, как Федор Достоевский, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Марсель Пруст, Оскар Уайльд и Стефан Цвейг.