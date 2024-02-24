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03:04, 24 февраля 2024Россия

Зеленского уличили в торге за гарантии личной безопасности

Смирнов: слова Зеленского о контрнаступлении говорят о начале торга за его жизнь
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о начале нового контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море могут говорить о начале торга за его жизнь. В этом его уличил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

«Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, он начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине должна быть его жизнь», — объяснил Смирнов.

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