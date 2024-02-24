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11:34, 24 февраля 2024Спорт

Журова оценила приостановку Латвией лицензий выступивших на Играх будущего

Журова раскритиковала приостановку Латвией лицензий участников Игр будущего

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила приостановку Латвией лицензий выступивших на Играх будущего спортсменов. Ее слова приводит RT.

Журова раскритиковала данное решение. «К сожалению, это четкая политика, и спрашивается: а где здесь, собственно, спорт? Видимо, по латвийским меркам свобода и демократия выглядят именно так», — завила она.

Ранее две европейские страны — Латвия и Эстония — приостановили действие лицензий хоккеистов, которые участвуют в Играх будущего. 1 февраля сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским сборным по игровым видам спорта соревноваться с командами России и Белоруссии. Запрет будет действовать даже в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом.

Игры будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. В международном турнире представлена 21 инновационная дисциплина. Они основаны на сочетании физической активности, современных технологий и цифровой среды.

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      Алексей Гусев
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