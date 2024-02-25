РБК: Минобороны вновь запретило использовать агродроны

Минобороны России вновь запретило российским аграриям использовать дроны. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Речь идет про регионы юга и центра России, в которых действует режим закрытого неба. В настоящее время Минобороны допускает к полетам в сельскохозяйственных целях только некоторые самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2.

Аграрии считают, что это может негативно повлиять на сбор урожая. Длительный процесс согласования с военными в прошлом году, например, привел к тому, что был пропущен период орошения зерна гербицидами.

Ранее в феврале российские военные рассказали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют агродроны для сброса 155-миллиметровых снарядов.