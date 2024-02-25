На Украине заявили о появлении дальнобойных ракет собственного производства

На Украине заявили о наличии ракет дальностью 700 км собственного производства

Украина научилась производить ракеты, способные поражать цели на расстоянии 700 километров. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности республики Александр Камышин в эфире телеканала «Рада».

«Самая важная для нас программа — это ракетная программа, но про нее я скажу не больше, чем сказал мой президент», — отметил руководитель ведомства, рассказывая о появлении на Украине собственного дальнобойного оружия.

Ранее отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос признался, что военно-промышленный комплекс страны мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года. Бывший военный подчеркнул, что подобное оружие уже было у Киева.

В сентябре прошлого года военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что у Украины есть технические возможности создать ракету большой дальности. Однако массовое производство данного дальнобойного оружия на данный момент невозможно.