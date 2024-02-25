Украинских дипломатов поймали на контрабанде сигарет

УНИАН: украинские дипломаты пытались ввезти 283 коробки сигарет в Венгрию

Украинские дипломаты пытались провезти контрабандные сигареты на границе с Венгрией. Об этом написало агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что дипломатов поймали на попытке провезти через границу с Венгрией 283 коробки с контрабандными сигаретами в автобусе с фальшивой дипломатической отметкой. Отмечается, что у водителя и пассажира транспортного средства были дипломатические паспорта, но граждане напрямую не связаны с МИД Украины.

Например, пассажир автобуса Лариса Шмелева — супруга секретаря посольства в Венгрии Дмитрия Шмелева. Связь водителя с ведомством не раскрывается.

Автомобиль двигался в составе колонны контрабандистов. Перед ним границу пересек микроавтобус с украинскими дипломатами и контрабандным табаком.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла десятки группировок, занимавшихся контрабандой наркотиков. Их разоблачили в Киевской и Сумской областях.